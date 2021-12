Acht verdachten gevat voor gijzeling binnen Antwerps drugsmilieu

In het Antwerpse zijn deze week acht personen opgepakt op verdenking van een gijzeling die zich begin dit jaar in Portugal heeft afgespeeld. De feiten kaderden allicht binnen het drugsmilieu en zijn aan het licht gekomen door ontcijferde berichten uit Sky ECC.

Op 27 januari 2021 werd in Antwerpen aangifte gedaan van de ontvoering en gijzeling van een man die op dat moment in het Portugese Lissabon verbleef. Het slachtoffer werd gedwongen om familieleden te contacteren, met de vraag om losgeld te betalen in ruil voor zijn vrijlating. De Portugese politie kon de man een dag later bevrijden in een hotel in Lissabon.

De Antwerpse federale gerechtelijke politie (FGP) onderzocht de zaak en kwam tot de conclusie dat er mogelijk een link was met de internationale cocaïnesmokkel. Die informatie werd bevestigd door elementen uit het beruchte Sky ECC-onderzoek, waarbij geëncrypteerde chatberichten werden ontcijferd.

Donderdag kwam het tot in totaal zeven huiszoekingen in de omgeving van Antwerpen. Er werden uiteindelijk zeven mannen en een vrouw voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hen ook liet aanhouden. Het gaat om mannen tussen 24 en 43 jaar oud uit Borsbeek, Brasschaat en de Antwerpse districten Borgerhout en Deurne, en een vrouw van 25 uit Borgerhout. Het onderzoek naar de gijzeling loopt intussen verder.

Een van de mannen die vrijdag aangehouden werd is de 24-jarige Muslim I. uit Borsbeek, een man die tot de groep van Mohamed Reda C. alias ‘De Algerijn’ wordt gerekend, zo weet Gazet van Antwerpen. Muslim I. werd eerder dit jaar al verschillende keren aangehouden in dossiers die gelinkt zijn aan het zware drugsmilieu en die dankzij de kraak van Sky ECC een doorbraak kenden.