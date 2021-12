De 36-jarige Sebastián Álvarez is de eerste persoon ooit die erin geslaagd is om met enkel een wingsuit aan door een actieve vulkaan te vliegen. Door op 3.500 meter hoogte te springen haalde hij zo’n 280 kilometer snelheid in de vleugels. Zijn doelwit: de krater van de Villarrica vulkaan, ook gekend als ‘het huis van de duivel’. Aan zijn indrukwekkende stunt gingen ettelijke jaren voorbereiding vooraf: ‘De vulkaan is niet je vriend. Als je valt, weet je wat de gevolgen zijn.’

Verschillende actieve vulkanen over heel de wereld zijn dit jaar uitgebarsten, met heel wat menselijke en materiële schade tot gevolg. Het is alsof er plots veel meer vulkaanuitbarstingen dan anders zijn. In onderstaande video legde professor Geologie Manuel Sintubin in juni aan De Standaard uit wat er aan de hand is.