Rapport: Trump ondermijnde antwoord op covid-crisis

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump verlamde het nationale antwoord op de coronapandemie voor zijn eigen politieke doeleinden in ‘een van grootste mislukkingen van leiderschap in de Amerikaanse geschiedenis. Dat staat in een pas vrijgegeven rapport van het Amerikaanse parlement.

Het 46 pagina’s tellende rapport is voorbereid door een subcommissie van het Congres dat door de democraten geleid wordt. Daarin staat dat Trump en zijn aanhangers regelmatig gezondheidsexperts terzijde schoven of het zwijgen oplegden om tegemoet te komen aan zijn eigen grillen of politiek voordeel.

‘Functionarissen van de regering-Trump hebben zich beziggehouden met een onthutsend patroon van politieke inmenging in het antwoord op de pandemie en hebben gefaald te reageren op vroege waarschuwingen over de dreigende crisis’, aldus het rapport.

Het Witte Huis is onder Trump er niet in geslaagd om noodzakelijke preventieve maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en verprutste nationale inspanningen om medisch materiaal te verkrijgen, klinkt het nog.

De voormalige president omarmde ook ‘misleidende informatiecampagnes van kwakzalvers’, waaronder een campagne waarin werd voorgesteld het virus zich vrijelijk te laten verspreiden in de hoop groepsimmuniteit te bereiken.

Het Witte Huis is onder Trump er niet in geslaagd om noodzakelijke preventieve maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en verprutste nationale inspanningen om medisch materiaal te verkrijgen, zo zegt het rapport nog.