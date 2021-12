Groen: ‘Bevoorradingszekerheid is kleiner zonder volledige kernuitstap’

Als we twee kerncentrales openhouden is de bevoorradingszekerheid eigenlijk kleiner dan als we alles sluiten. Dat vindt Petra De Sutter, vice-premier voor Groen.

Volgende week, voor het einde van het jaar, beslist de regering over de kernuitstap. Vijf van de zeven centrales gaan zeker dicht, over twee is nog discussie. Die gaan volgens het regeerakkoord alleen dicht als er bevoorradingszekerheid is: als we dus zeker weten dat we de winters van 2025, 26 en 27 doorkomen zonder elektriciteitspanne.

Maar die zekerheid is er eigenlijk niet. Zeker sinds Vlaams Minister Demir (Groen) de omgevingsvergunning weigerde voor de nieuwe gascentrale die Engie/Electrabel wil bouwen in Vilvoorde.

Er wordt volop gezocht naar alternatieven. De gascentrale van Vilvoorde krijgt nog een herkansing, maar als ze niet snel een vergunning bemachtigt, schakelt de federale regering over op de centrales die in de eerste veiling uit de boot vielen. (Lees dit)

Maar als de regering voor het einde van het jaar moet beslissen, zal de zekerheid er dus niet zijn. Betekent dit dat de regering kiest voor plan B en dat de laatste twee centrales langer openblijven? In een interview met Radio 1 stelt vicepremier De Sutter (Groen) dat de bevoorradingszekerheid met plan B zeker niet groter is. Ook bij die piste zijn immers gascentrales nodig en bovendien heeft uitbater Engie al gezegd dat een verlenging van die twee centrales eigenlijk niet mogelijk is: er zijn technische en juridische bezwaren.

‘Men had de verlenging moeten beslissen in 2018 en toen is de volledige uitstap bevestigd. Nu dit nog terugdraaien, komt eigenlijk te laat,’ aldus De Sutter.

Zij herhaalde op Radio 1 dat Groen de volledige sluiting verkiest maar zich zal neerleggen bij een regeringsbeslissing als toch wordt geopteerd voor plan B. Dat staat immers zo in het regeerakkoord. Zoals bekend wil vooral regeringspartij MR de centrales openhouden en ook CD&V is beginnen twijfelen.

Oppositiepartij N-VA gaat voluit voor het openhouden van de laatste twee centrales. In een opiniestuk in onze krant noemt voorzitter Bart De Wever de uitstap ‘de vergissing van de eeuw’. Hij wijst daarin op een peiling volgens dewelke de kernuitstap slechts bij 13 procent van de Vlamingen steun vindt. Hij biedt een wisselmeerderheid aan om de kernuitstap in het parlement te blokkeren.