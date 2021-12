Veel hinder verwacht op Antwerpse Ring richting Nederland

Dit weekend vinden er ingrijpende werkzaamheden plaats op de Antwerpse Ring richting Nederland. Op het viaduct van Merksem is een brugvoeg in slechte staat en aan dringende herstelling toe. Tussen de afritten Deurne en Merksem moet het verkeer over één rijstrook passeren. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor ernstige verkeershinder.

Vorige week stelde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vast dat een van de brugvoegen op het viaduct van Merksem richting Nederland ernstige schade vertoonde. Om verdere beschadigingen te voorkomen, werd vorig weekend al beslist een snelheidsbeperking van 50 km/u in te voeren op het viaduct.

Heel wat bestuurders hielden zich echter niet aan die snelheidsbeperking. Uit een nieuwe inspectie bleek dan ook dat de schade aan de brugvoeg nog erger was geworden. Woensdag al werd een noodherstelling uitgevoerd, om de tijd tot het weekend te overbruggen. Tijdens die werken was een uur lang slechts één rijstrook beschikbaar, wat resulteerde in lange files.

De definitieve herstelling vindt dit weekend plaats. Vanaf zaterdag 6 uur ’s ochtends tot zondagnacht worden opnieuw drie rijstroken afgesloten richting Nederland. Het verkeer moet de werfzone dus opnieuw passeren over één rijstrook.

Het Verkeerscentrum waarschuwt dan ook voor stevige hinder. Mogelijk zelfs al vanaf 7 uur ’s ochtends. ‘Het viaduct van Merksem is een van de drukste snelwegstukken in België. Op die plaats is één rijstrook absoluut onvoldoende om al het verkeer te laten passeren’, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Op een gemiddelde zaterdag in 2019, het laatste niet-coronajaar, reden 76.000 voertuigen over het viaduct richting Nederland. Op zondag lag dat gemiddelde iets lager, met nog steeds 68.000 voertuigen. ‘De werken zullen hoe dan ook file veroorzaken, niet enkel op de Antwerpse Ring maar mogelijk ook op de aankomende snelwegen zoals de E17, de E19, de A12 en de E313’, zegt Bruyninckx.

Daarom vraagt het Verkeerscentrum met nadruk de Ring richting Nederland te vermijden en via het noordelijke deel van de Ring richting Nederland te rijden. De Liefkenshoektunnel is alvast tolvrij gemaakt. Op de Ring richting Gent wordt niet gewerkt en blijven alle rijstroken beschikbaar.