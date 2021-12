Ghislaine Maxwell: aanklager bewijst mijn schuld niet

In het proces rond Ghislaine Maxwell, de medewerkster van Jeffrey Epstein, heeft de Britse socialite vrijdag zelf voor het eerst gesproken. Ze zei dat de openbare aanklager er niet in geslaagd is bewijs te leveren van haar schuld.

De 59-jarige Maxwell wordt ervan verdacht minderjarige meisjes te hebben geronseld voor haar ex-partner Jeffrey Epstein. De miljardair werd beticht van seksuele misdrijven, maar pleegde in 2019 in afwachting van zijn proces zelfmoord in de gevangenis. ‘Edelachtbare, de aanklager heeft geen bewijs geleverd, er is enkel redelijke twijfel, dus ik hoef niet te getuigen’, aldus Maxwell.

De federale rechtbank in Manhattan heeft de voorbije twee dagen geluisterd naar getuigen die door de verdediging waren opgeroepen. Zij probeerden de jury te overtuigen van de onschuld van de socialite.

Maxwell, de mondaine dochter van mediamagnaat Robert Maxwell, werd in de zomer van 2020 gearresteerd, een jaar na de zelfmoord van Epstein. Ze staat sinds 29 november voor de rechter. De verdediging van Maxwell ontkent alle aantijgingen. Ze riskeert tot 80 jaar celstraf.