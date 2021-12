Heel het weekend onder een zwaar wolkendeken

Na het optrekken van de nevel en mist, blijven lage wolken het weerbeeld zaterdag bepalen. Ook zondag is het nog zwaarbewolkt.

Het is dan wel zwaarbewolkt, op de meeste plaatsen blijft het zaterdag droog. Ten zuiden van Samber en Maas komen er meer opklaringen voor. Het kwik stijgt tot 6 graden in Hoog-België en 8 graden in Vlaanderen.

In de loop van de avond en nacht valt er soms ook wat motregen, bij minima tussen 2 en 5 graden in Hoog-België en tussen 6 en 7 graden elders. Mist beperkt op veel plaatsen het zicht.

Ook zondag blijft het de hele dag zwaarbewolkt, met kans op lichte regen. De maxima gaan van 3 tot 8 graden.

Maandag start eveneens grijs met kans op motregen, maar geleidelijk verschijnen er opklaringen. Het wordt wel frisser met maxima van 1 à 2 graden in de Hoge Venen en tot 6 graden in Vlaanderen.

Na een koude nacht blijft het dinsdag droog en komen er zonnige periodes. Het wordt nog wat kouder met maximumtemperaturen tussen 0 en 3 graden.

In de nacht van dinsdag op woensdag gaat het vriezen. In de loop van de dag opnieuw droog met brede opklaringen en maxima tussen -1 en +3 graden.