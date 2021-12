Vlaams Belang-boegbeeld Chris Janssens: ‘Ja, ik ben homoseksueel’

‘Ja, ik ben homoseksueel. Ik kom vandaag uit de kast, bewust.’ Met deze woorden out Vlaams Belang-ondervoorzitter Chris Janssens (44) zich in Het Belang van Limburg.

Naar eigen zeggen zijn er in heel Vlaanderen geen vijf mensen die het weten - zelfs zijn eigen ouders niet – maar vandaag komt Vlaams Belang-ondervoorzitter Chris Janssens uit de kast. ’Een hele tijd heb ik mijn geaardheid bewust genegeerd. Er waren wel relaties met mannen, maar altijd in het geheim en dat houdt niemand vol’, zegt de Genkenaar daarover.

Een gesprek met een jonge homoseksueel heeft Janssens nu over de streep getrokken. ‘Ongetwijfeld zullen velen verrast zijn. Als ik in Genk rondloop, krijg ik vaak ‘racist’ naar mijn hoofd geslingerd. Daar komt nu vanuit diezelfde groep misschien nog een ander scheldwoord bij. Het zij zo. Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik dat kan plaatsen en nuanceren.’

Janssens’ outing is politiek relevant, niet in het minst omdat het Vlaams Belang geregeld als homo-onvriendelijk wordt bestempeld. ‘Hebben enkelingen in mijn partij in het verleden uitspraken gedaan die als homo-onvriendelijk beschouwd kunnen worden? Misschien wel. Maar zowel mijn partij als ikzelf zijn geëvolueerd. Wat er van zij, mijn partijvoorzitter heb ik op de hoogte gebracht.’

Het Vlaams Parlementslid zal geen ambassadeur van holebi’s worden. ‘Ik kan iedereen dus geruststellen: je zal mij nooit in een lederen slip op een praalwagen zien staan (lacht).’