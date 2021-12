Coronacijfers dalen, totaal aantal besmettingen bijna 2 miljoen

Het aantal nieuwe besmettingen, na de piek van de vierde golf, blijft dalen. Het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus sinds het begin van de pandemie ligt intussen in ons land op een zucht van de 2 miljoen.

Sinds maart 2020 registreerde ons land 1.999.764 bevestigde coronagevallen. Het aantal aan covid-19 te wijten sterfgevallen ligt op 27.895, terwijl er alles samen 94.728 ziekenhuisopnames van coronapatiënten gebeurden.

Intussen blijven de nieuwe besmettingen na de piek van de vierde golf hun dalende trend voortzetten. In de zeven dagen vanaf 11 tot en met 17 december ging het om gemiddeld 10.974 bevestigde coronagevallen per dag, 29 procent minder dan in de voorgaande week. De overlijdens wegens covid-19 daalden in dezelfde periode met 8 procent tot dagelijks gemiddeld 44.

Ook de nieuwe ziekenhuisopnames zakken verder. De voorbije zeven dagen ging het om gemiddeld 220 per dag, een daling met ruim een vijfde. Momenteel liggen nog 2.834 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 761 op de afdelingen intensieve zorg.