Argenx krijgt groen licht voor verkoop ‘blockbustermedicijn’ in de VS: ‘Historisch’

Het Gentse biotechbedrijf Argenx heeft de goedkeuring gekregen om zijn eerste medicijn te lanceren in de Verenigde Staten. Het gaat om efgartigimod, dat onder de naam Vyvgart voor de behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis op de markt zal worden gebracht. Het geneesmiddel heeft volgens analisten een miljardenpotentieel.

De Amerikaanse gezondheidswaakhond, de Food and Drug Administration (FDA), heeft efgartigimod goedgekeurd. ‘Er zijn aanzienlijke onvervulde medische behoeften voor mensen die leven met myasthenia gravis’, aldus Billy Dunn, hoofd van de afdeling neurowetenschap binnen de controledienst van de regulator. ‘De goedkeuring van vandaag is een belangrijke stap om een nieuwe therapeutische mogelijkheid te bieden aan patiënten.’

Naar de beslissing van de FDA werd halsreikend uitgekeken. Argenx heeft met het medicijn goud in handen. Analisten spreken van een omzetpotentieel voor het middel van op termijn 5 miljard dollar per jaar. Argenx onderzoekt of het middel ook kan gebruiken voor andere auto-immuunziektes.

Efgartigimod is een middel tegen de zeldzame spierziekte myasthenia gravis, een ziekte waar enkele tienduizenden mensen aan lijden ­wereldwijd. Het middel werd ontwikkeld op basis van de unieke ­eigenschappen van de antilichamen van kamelen- en lamabloed. Het feit dat die bijzonder klein zijn, werd ooit toevallig op een practicum biologie aan de VUB ontdekt. Het leidde tot de creatie van een rits biotechbedrijven in België ­zoals Ablynx en Biotalys.

Blockbustermedicijn

Danny Van Quaethem, biotech-analist bij de ver­mogensbeheerder Econopolis noemde de goedkeuring ‘historisch voor de Vlaamse biotech’. Hij spreekt over een ‘blockbustermedicijn’. ‘Om zo’n blockbustermedicijn te worden, moet je aan twee voorwaarden voldoen: je moet de eerste op de markt zijn én je moet het beste middel tegen de ziekte hebben.’

Na de goedkeuring in de Verenigde Staten hoopt het bedrijf ook op goedkeuring in Japan en de Europese Unie. Argenx noteert in de Bel20-sterindex van de beurs van Brussel. Het is nu al 13,7 miljard euro waard. Dat is bijvoorbeeld meer dan Solvay, dat 10,25 miljard euro waard is.