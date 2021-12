Knoop doorgehakt: Antwerpse Open VLD blijft in stadsbestuur met schepen minder

Op een ledencongres dat op het allerlaatste moment moest omschakelen naar een digitale versie, kreeg Erica Caluwaerts vrijdagavond laat de steun van de Antwerpse Open VLD-afdeling. Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz mag nu definitief een kruis zetten over zijn schepenambities.

Erica Caluwaerts neemt volgende week de fakkel over van Claude Marinower als Open VLD-schepen in het Antwerpse stadsbestuur. Dat is beslist op ledencongres dat normaal fysiek zou plaatsvinden in een congreszaal in Antwerpen-Berchem. Maar dat botste met de coronamaatregelen. ‘Het congres werd gezien als ­privébijeenkomst (Omdat het niet publiek toegankelijk was, red.). Die kunnen nu niet in de openbare ruimte doorgaan’, aldus congresvoorzitter Mark Vanleeuw rond 19 uur, het voorziene aanvangsuur. De stemming verliep dus noodgedwongen digitaal. Van de 106 Antwerpse deelnemers aan het congres, stemden er minstens 56 voor Caluwaerts … voor de digitale stem-app het plots liet afweten.

‘Met 106 deelnemers lag het quorum op 53. Toen de applicatie ons plots in de steek liet, hadden al zo’n 85 deelnemers hun stem uitgebracht, maar had Erica Caluwaerts al 56 leden achter zich. Dat was niet meer in te halen’, zegt Vanleeuw, die vanuit Limburg naar Antwerpen afzakte om als niet betrokken partij het congres voor te zitten. Hij spreekt van een ‘zeer matuur debat’. De Antwerpse Open VLD’ers congresseerden meer dan drie uur.

Overgelopen Vooruit-raadslid

Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz mag nu definitief een kruis zetten over zijn schepenambities. De coalitiepartners N-VA en Vooruit hebben Open VLD strikt genomen niet meer nodig in het college en dwongen de liberalen vrede te nemen met één schepenambt in plaats van de beloofde twee. Het is nog niet duidelijk of Marinower ook zal stoppen als gemeenteraadslid. Alleen dan kan Schiltz zijn opwachting maken in Antwerpen. Al is het nog maar de vraag over de liberaal daar nog veel zin in heeft.

Caluwaerts meent dat met een schepenambt voor haarzelf het maximum uit de brand gesleept is, nu de Antwerpse omstandigheden gewijzigd zijn. Open VLD was in het ­begin al niet echt nodig, maar haar twee zetels gaven de N-VA en Vooruit, die anders maar één zetel op overschot hadden, wat extra comfort. Dankzij een overgelopen raadslid, dat PVDA verruilde voor Vooruit, kan de bestuursploeg nu prima verder zonder Open VLD.

Beschadigd het nieuwe jaar in

De partij lijkt geen hefbomen te hebben om meer af te dwingen. Toch bleef het kamp rond Schiltz zich verzetten. Hij liep zich al een tijd warm en wilde in 2024 een ­lokale rol spelen. Als Marinower bovendien weigert te stoppen als ­gemeenteraadslid, is zelfs daar geen plek voor Schiltz.

Hoe dan ook is de Antwerpse ­afdeling zwaar beschadigd. ­Temeer omdat de covoorzitters ontslag genomen hebben door de zaak. Het vooruitzicht om de ­komende drie jaar ­oppositie te voeren tegen een bestuursakkoord dat de liberalen zelf mee onderhandeld hebben en tot nu toe verdedigden, was weinig aantrekkelijk. ­

‘Als voorzitters hebben we van het bewaren van eendracht altijd onze belangrijkste taak gemaakt. Het spijt ons te zeggen dat we daar niet in ­geslaagd zijn’, zei ontslag­nemend covoorzitter Bavo De Mol dinsdag. Het is veelzeggend dat er zelfs over die boodschap onenigheid ontstond.