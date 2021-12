Rutte officieel aangesteld als formateur Nederlandse regeringsvorming

Het Nederlandse parlement heeft ontslagnemend minister-president Mark Rutte formeel benoemd tot formateur.

In de functie van formateur kan Rutte, partijleider van de VVD, kan beginnen met de vorming van een regering bestaande uit de partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Het is de gewoonte dat de partijleider van de grootste partij benoemd wordt tot formateur, en vervolgens minister-president wordt.

Het eerste dat Rutte zal doen als formateur is overleggen met de leiders van de vier coalitiepartijen. Hij ontvangt vrijdag Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (CU). Ook zijn partijgenoot en secondant Sophie Hermans schuift bij het overleg aan. Ze bespreken dan formeel hoe de komende weken de ministerportefeuilles verdeeld worden. Informeel is dat al onderwerp van gesprek geweest tijdens de vorige fase van de formatie, die officieel de informatie heet.

Na afloop van de bijeenkomst staat Rutte de pers te woord. Naar verwachting wordt dan ook duidelijk hoe de bewindspersonen over de partijen verdeeld zullen worden. Het is de bedoeling dat er in de eerste helft van januari een nieuwe regering bij de koning op het bordes staat.