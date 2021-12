Moordenaar van veearts Van Noppen krijgt drie jaar cel voor opzetten drugslabo

De rechtbank in Antwerpen heeft Albert Barrez veroordeeld tot drie jaar gevangenis. De moordenaar van veearts Karel Van Noppen zette na zijn vrijlating een wietplantage en een synthetisch drugslabo op.

De feiten waarvoor de ondertussen 63-jarige Albert Barrez veroordeeld werd dateren van 2016. Barrez was in 2002 veroordeeld tot 25 jaar cel voor de moord op veearts Karel Van Noppen in 1995 in Wechelderzande. Na zijn vrijlating bleef hij duidelijk niet al te lang op het rechte pad.

Vrijdag werd Barrez in Antwerpen tot drie jaar cel en een boete van 12.000 euro veroordeeld. Een jaar minder dan de vier jaar die het parket gevorderd had, de rechtbank hield rekening met het feit dat de redelijke termijn overschreden was. Ook bij de andere beklaagden vielen de straffen milder uit dan gevorderd. Zij kregen straffen van acht maanden effectief en achttien maanden met uitstel. Pieter S. kreeg geen extra straf, de Oost-Vlaming werd in 2020 nog tot zes jaar cel veroordeeld door het hof van beroep in Gent, de rechtbank oordeelde dat hij daarmee genoeg gestraft was. Twee van de oorspronkelijke medebeklaagden zijn ondertussen overleden.

Het onderzoek naar de bende was gestart toen de speurders van de politiezone Klein-Brabant het gerucht onderzochten dat in café La Difference in Bornem drugs gedeald werden. De zaakvoerder, een neefje van Albert Barrez, werd afgeluisterd en daaruit bleek dat Albert bezig was ‘met iets groter, iets voor zijn pensioen’. De speurders achterhaalden dat hij in het Vlaams-Brabantse Merchtem een wietplantage had opgezet. ‘Er kwamen ook twee loodsen in Menen en Dottignies in beeld’, zei de procureur tijdens de behandeling van de zaak. Die werden gebruikt om amfetamines zoals speed te produceren.

Nadat Barrez en enkele anderen bij de loods in Dottignies opgepakt waren, volgden verschillende huiszoekingen. In totaal is 13.000 liter drugsafval gevonden, wat aantoont dat de bende al enorme hoeveelheden amfetamines heeft geproduceerd. In het huis van Barrez in Aalst hing een sterke geur van BMK, een grondstof voor synthetische drugs. ‘Er lagen ook handleidingen over hoe een synthetisch labo op te zetten’, zegt de procureur.

Barrez ontkende zijn rol niet maar vroeg rekening te houden met het feit dat alles al vijf jaar geleden was. Dat deed de rechtbank ook.