Mechelen steekt Sint-Romboutstoren ‘in brand’ voor De Warmste Week

In Mechelen is vrijdagavond symbolisch de Sint-Romboutstoren in brand gestoken als aftrap voor De Warmste Week die zaterdagochtend van start gaat. Met een digitale projectie op de toren willen de Mechelaars tonen dat ze echt een warme stad zijn en zo volledig voldoen aan het thema van dit jaar ‘Kunnen zijn wie je bent’.

De Mechelaars worden al sinds jaar en dag Maneblussers genoemd naar een stadslegende waarbij een dronken man in de 17de eeuw de maneschijn door de mist zag weerkaatsen op de Sint-Romboutstoren en dacht dat de toren in brand stond. Hij trommelde iedereen op om de toren te blussen, maar uiteindelijk bleek er niets aan de hand. De inwoners van andere steden en dorpen lachten de Mechelaars daarom uit en noemden het schertsend Maneblussers. De komende week staat de Sint-Romboutstoren wél in brand, zij het via een digitale projectie.

De ‘brandende’ Sint-Romboutstoren. Foto: Jan Van der Perre

‘Met het in brand zetten van de toren tonen we dat we écht de warmste stad zijn’, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld). ‘Kunnen zijn wie je bent en samenleven in diversiteit in de breedst mogelijke betekenis is al vele jaren een rode draad doorheen het beleid van de stad. Sinds jaar en dag staat Mechelen hiervoor bekend en dankzij De Warmste Week kunnen we meer dan ooit ook andere steden en gemeenten inspireren.’

‘Door corona kunnen we niet helemaal uit de bol gaan, maar het belangrijkste van De Warmste Week blijft wel overeind: de warmte, de solidariteit en het zorgen voor elkaar’, vult Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest, aan. ‘We roepen iedereen op om in actie te komen voor de 200 projecten. Scan de Vlam, steun de goede doelen en samen laten we de vlam op de toren branden.’

De projectie werd vrijdag officieel aangezet door Vandersmissen, Calvo en ook de drie ambassadeurs van De Warmste Week: Gloria Monserez, Kwatar Ehlalouch en Stéphan Tanganagba.

Elke dag van De Warmste Week om 17 uur wordt de digitale vlam aangestoken door een betrokken Mechelaar en blijft ze tot middernacht branden.