Turkije legt beurzen stil na nieuwe crash

De monetaire crisis in Turkije bereikte vrijdag een nieuw dieptepunt. De lira verloor vrijdag alweer 8 procent van zijn waarde, daags nadat president Recep Tayyip Erdogan had bevolen om ondanks de gierende inflatie in het land de rentevoet te verlagen – wat ingaat tegen het gangbare ­beleid van centrale banken.

In het zog van die muntcrash gingen vrijdag ook de aandelen op de Turkse beurzen pijlsnel onderuit. Nadat de Borsa Istanbul 100-index 7 procent van zijn waarde was kwijtgespeeld, trad een automatisch veiligheidssysteem in werking dat in een uur tijd tot tweemaal toe de handel in alle aandelen en effecten opschortte.

• Hoe Erdogan zijn eigen munt de dieperik in praatte

Veel soelaas bracht dat niet. Meteen nadat de beurzen ’s avonds werden heropend, koerste de beursindex in twee minuten tijd nog 2 procentpunt lager.

‘De crash van de beurskoersen zou wel eens het punt kunnen zijn waarop Erdogan alle steun verliest’, zegt beursanalist Nick Stadtmiller aan Bloomberg. ‘Voorlopig bleven de beurzen gespaard van ­alle malaise. Maar nu trekken de Turken zich ook terug van de beurzen. Dit kan de kapitaalvlucht uit het land alleen maar versnellen.’

In een ongebruikelijk pers­bericht zei ook de voorzitter van de Kamer van Koophandel van Istanboel vrijdag ‘verbijsterd’ te zijn door het monetaire beleid van ­Erdogan.