Een 13 meter hoge strooien geit pronkt ieder jaar in het centrum van Gävle, een Zweedse stad die zich op twee uur van Stockholm bevindt. De Gävlebocken brandde vrijdagochtend af en dat is de zoveelste keer in zijn geschiedenis. De geit overleefde een auto die op hem inreed en een ontvoeringspoging per helikopter, maar het is door de jaren vooral een doelwit geweest voor brandstichters en vandalen.