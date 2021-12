Fanc waarschuwt voor radioactieve sieraden en slaapmaskers ‘tegen 5G-straling’

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) waarschuwt voor radioactieve producten die online worden verkocht wegens hun vermeende bescherming tegen 5G-straling. De gadgets bevatten ertsen die van nature radioactief zijn en ioniserende straling uitzenden en zijn volgens Nederlands onderzoek mogelijk schadelijk voor de gezondheid.

Het gaat om onder meer slaapmaskers en verschillende sieraden. Dat schrijft het agentschap vrijdag. Het is bij wet verboden om producten te verkopen die te hoge gehaltes aan natuurlijke radioactieve stoffen bevatten. Desondanks zijn de sieraden gewoon te bestellen via bijvoorbeeld Amazon en Bol.com.

Volgens Ines Venneman, woordvoerder van het Fanc, zegt tegen Radio 1 dat het moeilijk is alle aanbieders van de betreffende spullen in kaart te brengen. ‘Daarom richten we ons tot het publiek, zeker nu mensen voor elkaar op zijn naar cadeautjes voor onder de kerstboom.’

Venneman vergelijkt het gebruik van de gadgets met roken. ‘Het is een cumulatief effect en sowieso niet goed voor je gezondheid om met zulke producten in contact te zijn.’

Dat de betreffende producten straling uitzenden werd getest door het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), op verzoek van de Nederlandse evenknie van het Fanc, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Armbanden, kettingen en een slaapmasker

Op de website van de ANVS staan foto’s van de onderzochte producten. Het gaat onder meer om armbanden, kettingen en een slaapmasker. Het gezondheidsinstituut noemt de straling die de producten afgeven evengoed ‘laag’ en de kans ‘klein’ dat er door het gebruik ervan schade aan de gezondheid ontstaat. ‘Maar bij continu en langdurig dragen van deze producten is op lange termijn gezondheidsschade niet volledig uit te sluiten’, schrijven de onderzoekers van het RIVM.

‘Wanneer de stoffen langdurig rechtstreeks in contact komen met de huid kunnen ze op termijn schade veroorzaken aan weefsel en DNA. Kinderen zijn extra vatbaar voor de negatieve effecten van ioniserende straling’ meldt het Fanc. Wie een ‘anti-5G-product’ in huis heeft kan dit het beste ‘ver weg’ leggen en contact opnemen met de verkoper, adviseert Venneman. Het is niet de bedoeling dat de gadgets bij het huisvuil gegooid worden, benadrukt ze, omdat dusdanig schadelijke stoffen niet in het leefmilieu terecht mogen komen. ‘Je kunt het zien als radioactief afval, dat hoort niet in de gewone vuilbak.’