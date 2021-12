Waar veel geld is, is fraude. Zeker ook in het voetbal

Dejan Veljkovic, de spijtoptant in operatie Propere Handen, treedt naar buiten. Drie jaar na zijn eerste arrestatie praat de voetbalmakelaar over het gesjoemel en de corruptie in het Belgisch voetbal. Welke wonden legt Veljkovic bloot? En zijn voetbalmakelaars niet veel te machtig geworden?





Het moderne voetbal lijkt niet meer zonder makelaars te kunnen: zij regelen de transfers van spelers en trainers van de ene club naar de andere. Dat hierbij grote sommen rondgaan, is bekend. Dat niet al dat geld even wit is, weten we nu ook. Of heeft de operatie Propere Handen toch iets in gang gezet?