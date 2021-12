Turnhoutsebaan wordt dit voorjaar nog fietsstraat: ‘Ten vroegste maart, afhankelijk van het weer’

Ten vroegste in maart, waarschijnlijk in april zal de invoering van de Turnhoutsebaan als fietsstraat van start gaan. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaf deze week toelichting over de timing van die korte termijnplannen en gaf ook mee dat in 2022 een ontwerpstudie zal gebeuren voor de definitieve herinrichting van de straat.

AWV wil zo snel als mogelijk de fietsstraat invoeren op de Turnhoutsebaan. Dat gaf het agentschap deze week mee. Voor een fietsstraat geldt dat de fietser de belangrijkste weggebruiker is. Fietsers mogen gebruikmaken van de volledige rijstrook. Gemotoriseerd verkeer is toegelaten maar is te gast. Auto’s en vrachtwagens mogen fietsers bijgevolg niet inhalen. Voor een fietsstraat geldt de maximumsnelheid van 30 km/u, ook voor bijvoorbeeld speedpedelecs. Die regels zullen gelden voor het deel vanaf de Carnotstraat tot aan de Stenenbrug. Voor het deel vanaf de Gravinstraat tot aan de Singel en tussen de Stenenbrug en de Singel wordt enkel de nieuwe maximumsnelheid van 30km/u ingevoerd.

Concreet zal AWV in een eerste stap een reeks dringende herstellingen aan het bestaande wegdek en aan de bus- en trambedding uitvoeren. Die werken worden vanaf januari ingepland in functie van de weersomstandigheden.

Eens die werken achter de rug zijn, worden de nodige verkeersborden en wegmarkeringen aangebracht die van de Turnhoutsebaan een fietsstraat maken. Zo komt na elk kruispunt het fietsstraat-bord te staan en krijgen de rijstroken over de volledige lengte en breedte een rode kleur. Tijdens deze ingreep worden meteen ook alle andere markeringen vernieuwd. ‘Deze werken duren zo’n twee weken en zijn zeer weergevoelig. Ze zullen daardoor waarschijnlijk niet voor maart kunnen worden uitgevoerd’, zegt Gilles Van Goethem, woordvoerder van AWV. ‘Maar eens de werken afgerond zijn, dan is de fietsstraat van kracht.’

De bestaande situatie Foto: AWV

Simulatie van de nieuwe situatie Foto: AWV

Er zal dan meteen gehandhaafd worden op de naleving van de fietsstraat, laat AWV weten. In eerste instantie zal daarvoor gebruik worden gemaakt van een mobiele camera. ‘Die kan enkel snelheidsovertredingen registreren.’ De mobiele camera zal op verschillende plaatsen op de baan worden ingezet zodat ook meteen de probleemsegmenten in kaart kunnen worden gebracht. ‘Niet veel later wordt een vaste handhavingsinstallatie geplaatst. Die installatie brengt drie aspecten in beeld: de snelheid, de roodlichtnegatie en het inhalen via de trambedding.’

Om dubbelparkeren tegen te gaan, worden vijf extra laad- en loszones ingericht. En ter hoogte van het Laar komt een extra verkeerslicht met oversteek.

De invoering van de fietsstraat is een tijdelijke maatregel in afwachting van een definitieve herinrichting van de straat. Ook daarvoor worden volgend jaar stappen ondernomen. AWV start in 2022 met een ontwerpstudie voor de herinrichting van de baan. Die studie gebeurt samen met de Stad Antwerpen en De Lijn en zal gekoppeld worden aan een participatietraject. ‘De werken voor die definitieve herinrichting starten dan drie à vier jaar later.’