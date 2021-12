2021: het jaar waarin de natuur Europa ongemeen hard aanpakte

In de zomer van 2021 kwamen de gevolgen van de klimaatopwarming met de dodelijke overstromingen in ons land dichter dan ooit. Maar ook ander natuurgeweld, zoals woeste zeeën en vulkaanuitbarstingen, hield ons in zijn greep.

Lava brengt zwembaden aan de kook op La Palma

De vulkaan Cumbre Vieja op het Canarische eiland La Palma begon half september uit te barsten en pas midden december bleek hij tot bedaren te komen. De lava die maandenlang uit de vulkaanmond gutste, trok een spoor van vernieling door het eiland.

Vanuit de lucht: zo ziet the day after eruit in Verviers en Pepinster

In juli viel het water plots met bakken uit de hemel. Moedige inwoners van de hardst getroffen provincie Luik begonnen de dag na de zondvloed al meteen met de opkuis, maar de watersnood zal Wallonië nog voor jaren tekenen. Met een drone mat fotograaf Sébastien Van Malleghem de schade op.

Ongeziene aardverschuiving treft Duitsland

Ook in Duitsland, waar het noodweer aan zeker 184 mensen het leven kostte, proberen ze nog altijd rechtop te krabbelen nadat de overstromingen deze zomer hun huizen en hun levens hebben verwoest. De beelden van de aardverschuiving in Erftstadt slaan met verstomming.

‘Grootste instorting van klif in 60 jaar tijd’ in Verenigd Koninkrijk

Aan de zuidkust van Engeland stortte in het voorjaar een klif in. Het was de grootste aardverzak­king in zestig jaar tijd. Op knappe dronebeelden is te zien hoe de kustlijn hertekend werd.

Straten in Spanje veranderen in kolkende rivieren

In september bereikten ook vanuit Spanje verbijsterende beelden onze redactie toen het noodweer er in het midden en oosten van het land toesloeg. Straten veranderden in kolkende rivieren die alles op hun pad meesleurden.

Woeste zee breekt vrachtschip in tweeën

De verwoestende kracht van water werd nog maar eens pijnlijk duidelijk toen op de Zwarte Zee een schip in de helft brak nadat het in wild water was terechtgekomen.

Drone smelt weg boven IJslandse vulkaan

Ten slotte: de natuur in al haar glorie, en van heel dichtbij. Een fotograaf droomde ervan om indrukwekkende dronebeelden te maken boven de uitbarstende Fagradalsfjall. Niet evident, zo blijkt.