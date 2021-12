Het Midwesten van de Verenigde Staten kreeg woensdag een stevige wind over zich heen die op sommige plaatsen heuse stofstormen veroorzaakten. Windstoten tot 161 kilometer per uur werden er opgemeten. Verschillende ooggetuigen maakten beelden van het natuurfenomeen dat naast indrukwekkend ook heel vernietigend was: honderdduizend mensen zaten zonder stroom, gebouwen werden beschadigd en er kwamen minstens vijf mensen om.