Binnenspeeltuinen blijven dicht

Het verzet van de binnenspeeltuinen stuit op een muur. Het Koninklijk Besluit (KB) dat hun sluiting regelt, hield stand bij de Raad van State.

‘Geen schending van het gelijkheidsbeginsel’, zegt de Raad van State over de sluiting van de binnenspeeltuinen voor kinderen. Een groepering van binnenspeeltuinen uit Vlaanderen en Brussel vroeg de instelling in december om bij hoogdringendheid die beslissing te vernietigen. Het Overlegcomité had dat de dag voordien beslist binnen een pakket van nieuwe coronamaatregelen.

De binnenspeeltuinen zijn daardoor sinds 4 december verplicht gesloten, net als dancings en discotheken. Beide maatregelen staan in hetzelfde artikel van het KB. Daar wrong het schoentje. ‘De overheid vertrekt vanuit veronderstellingen en neemt op basis daarvan een drastische beslissing. We zijn ervan overtuigd dat we een positieve bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van kinderen en dat in alle veiligheid’, redeneerden de speeltuinuitbaters.

Maar die aanvraag verwerpt de Raad van State nu. De reden daarvoor is dringende noodzakelijkheid. Het rechtscollege meent dat de groep speeltuinuitbaters geen overtuigende juridische middelen aanvoeren waaruit kan worden afgeleid dat de sluitingsmaatregel onwettig of onredelijk is.