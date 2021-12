Verdachte van zuuraanval op Duitse financieel directeur gearresteerd in Limburg

In de provincie Limburg is vrijdag een man aangehouden in verband met de zuuraanval op de financieel directeur van het Duitse energiebedrijf Innogy in 2018.

DNA dat gevonden werd op de plaats delict, linkt de man aan de aanval, zegt de aanklager in Wuppertal. Tegen de verdachte was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Er zijn plannen om de man uit te leveren aan Duitsland. Vier verdachten worden onderzocht. Een man werd in oktober 2019 al aangehouden in verband met de aanval, maar hij werd later weer vrijgelaten.

Op 4 maart 2018 gooiden twee personen hooggeconcentreerd zuur naar Bernhard Günther, terwijl hij jogde in de buurt van zijn huis in Düsseldorf. Günther liep littekens op door de aanval. Hij vermoedde dat een professioneel motief aan de grondslag lag van de aanval.

Günther was de financieel directeur van Innogy, een dochteronderneming van het energiebedrijf RWE, die later werd overgenomen door Eon. Inmiddels heeft hij het bedrijf verlaten.