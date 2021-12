Dopesick: barslechte pr voor de familie Sackler, steengoede televisie

Deze week in Radar: de tv-serie Dopesick en een portret van de Britse schrijfster Michaela Coel.





Afgelopen week kondigde het Metropolitan Museum of Art in New York aan dat het de naam Sackler, een van de belangrijkste cultuurmecenassen van het museum, uit zijn zalen zal verwijderen. En daar zit de serie Dopesick voor iets tussen. De indrukwekkende tv-reeks op Disney+ schetst een meedogenloos portret van de Sacklers als de makers van de uiterst verslavende pijnstiller Oxycontin.Mediaredactrice Valerie Droeven komt vertellen waarom Dopesick voor haar een van dé reeksen van 2021 is.

En nog meer straffe tv-fictie, uit de koker van Michaela Coel. De Britse scenariste en regisseuse maakte met I may destroy you een vernieuwende tv-reeks over de grenzen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nu heeft ze een essay geschreven over misfits, buitenstaanders zoals zij zelf, en wat die kunnen betekenen voor de tv-industrie. Jozefien Van Beek, eindredactrice bij De Standaard Letteren, komt vertellen waarom Coel ook in 2022 een van de schrijftalenten is om te volgen.