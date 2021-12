Bij CD&V gaat het van kwaad naar erger

Soms zit het hem echt in de details. Of in de woordkeuze. Wanneer de contouren van het nieuwe Nationale Veiligheidsplan deze week uitlekken, blijkt dat de bestrijding van fiscale fraude geen ‘bijzondere’ aandacht meer krijgt, wel nog ‘permanente’ aandacht. Volgens minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V), houdt dat alleen een verschil in aanpak in, niet in prioriteit. Nieuwe domeinen, zoals cybercriminaliteit, verdienen bijzondere aandacht. Meer vertrouwd terrein, zoals fiscale fraude, vereist dat de bestaande aanpak verder verankerd wordt.







Gerolde socialisten

Daar had de kous af kunnen zijn, ware het niet dat minister Vincent Van Peteghem (CD&V) die belast is voor fraudebestrijding, niet op de hoogte blijkt van de inhoud van het plan. Vooral dat sterkt de socialisten in hun overtuiging dat fiscale fraude toch niet echt top of mind was bij het schrijven van de teksten.

De zeven ‘bijzondere categorieën’ lijken vooral de interessevelden weer te geven van de coauteur van het plan, minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), met naast cybercriminaliteit ook speerpunten als drugs, radicalisering, seksueel geweld, mensensmokkel en zelfs sociale fraude.

De socialisten vrezen een liberale ondermijning van een voor hen cruciaal domein en eisen dat fiscale fraude een prominentere plek krijgt in het plan. Maar opvallend genoeg passeert ook dat niet zomaar, ondanks het feit dat iedereen uit de meerderheid op donderdag in de Kamer zweert de strijd tegen de fiscale fraude heel erg belangrijk te vinden.

Minister Annelies Verlinden. belga

Samen op de rooster

Wat de hele episode nog surrealistischer maakt, is dat Van Peteghem en Verlinden partijgenoten zijn. Tot ver buiten CD&V vroeg men zich af waar het fout is kunnen lopen. Van Peteghem had als vicepremier minstens het dossier op de radar moeten hebben staan. Het kabinet-Verlinden had bij het woordje ‘fiscaal’ meteen hun minister van Financiën moeten inseinen, ook al is diens kabinet strikt genomen niet betrokken bij de opstelling van zo’n Veiligheidsplan. Elke donderdag houden de CD&V-ministers overleg. Maar ook daar kwam het blijkbaar nooit op de agenda.

Alsof dat niet erg genoeg was, slaagden Van Peteghem en Verlinden er ook niet in om de rangen tijdig te sluiten met een eendrachtig statement. In plaats daarvan waren journalisten getuige van een bizarre blame game. Op het kabinet-Van Peteghem voelde men zich gepasseerd. Op het kabinet-Verlinden begreep men niet waarom Van Peteghem de zaak ook niet snel gereduceerd had tot een semantische kwestie.

Elke minister vond het de ander zijn schuld toen ze donderdag samen geroosterd werden in de Kamer. Ze verschenen elk apart voor de microfoons van Villa politica. Van Peteghem opperde dat het plan kon worden aangepast, Verlinden weet het misverstand aan collega’s die zich laten leiden door een krantenkop.

Minister Vincent Van Peteghem. belga

Gebrek aan overleg

Dat gebrek aan overleg en samenwerking was niet eenmalig: de drie federale CD&V-kabinetten klagen er al langer over. Van Peteghem wordt bijvoorbeeld ook verweten onvoldoende gevochten te hebben voor de budgetten van politie, waardoor Verlinden met een aanslepend conflict zit met de politievakbonden. En ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft het gevoel zonder al te veel steun de huidige opvangproblemen bij asielaanvragen te moeten oplossen.

Van Peteghem stoot ondertussen in de kern op een liberale muur om nog iets te maken van zijn eigen fiscale hervormingsambities, bijvoorbeeld rond het topvoetbal. En alle drie kijken ze verwijtend naar Joachim Coens, die als voorzitter zou moeten ingrijpen, maar zelf het gevoel heeft amper grip te hebben op zijn ministers.

Dat Mahdi en Van Peteghem zijn concurrenten waren voor het voorzitterschap, is daar niet vreemd aan, ook al hebben ze hun huidige functies aan Coens te danken. Vlaams heb je met Wouter Beke en Hilde Crevits twee christendemocratische kopstukken die zich al helemaal los zien van het hoofdkwartier.

Onberekenbaar

Die ieder-voor-zichmentaliteit valt de andere meerderheidspartijen ook op. Het leidt tot spot maar ook tot bezorgdheid. Het maakt de oude machtspartij van vroeger onberekenbaarder. Waar wil CD&V heen?

Het stilletjes gepasseerde digitale congres van vorig weekend baarde op dat vlak opnieuw een mysterie, en dan nog op het voor de partij belangrijke institutionele thema. Volgens Vlaams Parlementslid Brecht Warnez kozen de leden voor een staatshervorming met confederale inslag. ‘We moeten afspraken maken met de Franstaligen wat we nog samen willen doen en wat niet’, tweette Warnez. Waarop fractiegenoot Orry Van de Wauwer repliceerde dat het officiële partijstandpunt voorschrijft dat ook herfederaliseren geen taboe mag zijn.

De stellingen van het congres waren géén programmapunten, aldus Van de Wauwer. Wat ze dan wel zijn en wat de positie van de partij nu is inzake staatshervorming, is onduidelijk. Ook al levert de partij met Verlinden ook hier de bevoegde minister.

Elke (gewone) mens telt

Elke analyse van de CD&V cirkelt uiteindelijk altijd terug naar de voorzitter. Inhoudelijk noch organisatorisch lijkt Coens boven op de zaak te zitten. Terwijl het vers goedgekeurde artikel 1 van de partijstatuten stelt dat ‘elke mens telt’ – de slagzin van Beke – praat Coens tegenwoordig liever over ‘de gewone mens’, en hoe die gekneld zit tussen de profiteurs boven en onder hem.

Het werkt een deel van de partij danig op de zenuwen. Voorstellen als een ‘tabaksvrije generatie’, pensioen op 62 of het schrappen van registratierechten missen een overkoepelend verhaal. Dat Crevits nu het gezicht wordt van de gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen, is ook een overwachte politieke marketing. Op Vlaams niveau zijn er wel meer dossiers, zoals de geschrapte opkomstplicht of de zogenaamde privatisering van de zorg, waar bijvoorbeeld Beweging.net, het vroegere ACW, zich afvraagt waar CD&V nog het verschil maakt.

Hoeft het te verwonderen dat Beweging.net de historische banden met CD&V nu ook officieel wat lost en haar belangen ook laat dienen door Groen en Vooruit? Ook die aankondiging passeerde geruisloos in tijden van corona. Maar ze zou Coens en zijn ministers grote zorgen moeten baren. Nog meer dan peilingen waarin de partij richting tien procent duikelt, is het een teken aan de wand. In een herberg waar gevochten wordt, komen geen mensen. In een herberg waar de kaart zoek is en men in de keuken niet weet wat te bereiden ook niet.

