Rechter legt (nog) geen strengere maatregelen op voor omgang met PFOS op Oosterweelwerf

Buurtbewoners van de 3M-fabriek in Zwijndrecht sleepten de aannemers van de Oosterweelwerken voor de rechter, omdat die onzorgvuldig zouden omgaan met vervuilde grond. De rechter ziet geen reden om nu al bijkomende maatregelen op te leggen.

Burgerinitiatief Grondrecht, Greenpeace en activist Thomas Goorden hadden een rechtszaak tegen Lantis en Rinkoniën aangespannen, omdat beide uitvoerders van de Oosterweelwerken volgens hen onvoldoende voorzichtig omgaan met de grond op de werf op de Antwerpse Linkeroever. Die is vervuild met PFOS-chemicaliën. Ze vroegen onder meer dat de rechtbank meteen extra maatregelen zou opleggen voor de omgang met de grond, zoals die enkele maanden geleden door een expertencommissie werden voorgesteld (DS 15 juli). Ze eisten een dwangsom van 250.000 euro per overtreding.

Lantis pleitte voor de rechter dat de geëiste maatregelen vandaag al voor een groot deel geïmplementeerd worden. ‘Bovendien zijn de richtlijnen van de expertencommissie vaag en is de afdwingbaarheid juridisch onmogelijk te implementeren’, klonk het tijdens haar pleidooi. De rechtbank gaat mee in die verdediging.

‘Vage aanbevelingen’

‘BAM (de vroegere naam van Lantis, red.) en Rinkoniën hebben de aanbevelingen van de expertencommissie op geen enkel ogenblik in vraag gesteld en hebben zich van in het begin bereid verklaard en actie ondernomen om hieraan gevolg te geven’, schrijft ze in haar vonnis. Momenteel is er volgens de rechter bovendien ‘geen enkele aanwijzing dat BAM of Rinkoniën de aanbevelingen niet zou naleven, dit terwijl er op de werf geregeld controles worden uitgevoerd door verschillende instanties’.

Grondrecht, een collectief van omwonenden van de Oosterweelwerf, maakte zich onder meer zorgen over de manier waarop de aannemers de met PFOS vervuilde grond zouden vervoeren, bijvoorbeeld via woonkernen. Lantis pleitte dat dit niet gebeurt, en de rechter zag geen bewijs van het tegendeel.

Daarnaast schrijft de rechter dat de aanbevelingen die volgens Grondrecht en Greenpeace door Lantis nageleefd moeten worden ‘zodanig algemeen en vaag geformuleerd zijn dat zij verdere concretisering en invulling vereisen en niet geschikt zijn om in deze vorm, en op straffe van een dwangsom, te worden opgelegd.’

Rechtszaak nog niet voorbij

Dit alles betekent niet dat de rechtszaak afgelopen is. Naast onmiddellijke ingrepen vroegen Grondrecht, Greenpeace en Goorden de rechtbank ook om een ‘milieustakingsvordering’ tegen Lantis en Rinkoniën ontvankelijk te verklaren. Daar ging de rechter in mee. Het betekent dat er de komende maanden nog een rechtszaak ten gronde zal volgen. Daarin zullen onder meer de waarden onder de loep genomen worden die Lantis en Rinkoniën hanteren in de omgang met de vervuilde grond.

Volgens Grondrecht zijn die waarden ‘compleet achterhaald, en dus gevaarlijk’, zegt woordvoerder Jonas Vernimmen. Eerder bleek dat afvalstoffenmaatschappij OVAM al van bij aanvang bedenkingen had bij hoe de normen tot stand kwamen (DS 27 november). Ook de vraag of de meest vervuilde grond opgeslagen mag worden in bermen en rotondes, zoals Lantis vandaag doet, zal aan bod komen.