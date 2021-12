Wat kan er straks wel of niet met de eindejaarsfeesten?

‘Dezelfde als nu’, was het antwoord van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op de vraag welke maatregelen er zouden gelden tijdens de kerst- en nieuwjaarsfeesten. Hoe kunnen we de feestdagen op een veilige manier doorkomen met de huidige maatregelen?

De huidige maatregelen gelden in principe tot en met 28 januari 2022. Op 22 december komt het Overlegcomité nog eens bijeen, maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) liet al weten dat er geen versoepelingen op de agenda staan. Strengere maatregelen kunnen zelfs volgen, wanneer de besmettingscijfers door de omikronvariant omhoog zouden schieten. Viroloog Steven Van Gucht gaf enkele tips om de eindejaarsfeesten veilig te organiseren.

Geen bubbels

De regering beveelt ten sterkste aan om onze contacten zo veel mogelijk te beperken, maar spreekt niet van bubbels. ‘Er zijn geen specifieke regels, dit behoort tot het specifieke beslissingsrecht van de mensen, maar hou het toch op een kleine kring van genodigden. Nodig maximaal vijf alleenstaanden of twee huishoudens uit. Dit zijn bij voorkeur dezelfde mensen als die waar u normaal gesproken contact mee heeft’, zegt Steven Van Gucht.

Ventilatie

‘Kies bijvoorbeeld de persoon met het grootste huis om het feestje te organiseren’, zegt Van Gucht. ‘Zet de ramen op kipstand, laat de dampkap aanstaan, zet de binnendeuren open en als je een CO 2 -meter hebt, aarzel dan niet om die te gebruiken. Meten is weten: als de CO 2 -waarde te hoog worden, kan je ervoor kiezen om de ramen volledig te openen of even naar buiten te gaan.’

Testen en mondmaskers

‘Wie zich ziek voelt, moet thuisblijven. Doe sowieso een zelftest voordat u bij mensen op bezoek gaat. Eerst een testje, dan een feestje’ klinkt het.

Ook een mondmasker kan nuttig zijn, volgens Van Gucht. Als er kwetsbare mensen komen, kunnen ze eventueel een FFP2-masker dragen voor een optimale bescherming.

Horeca

Alle huidige maatregelen gelden voorlopig tot 28 januari. Dat betekent dat de horeca om 23 uur de deuren moet sluiten. De sector vraagt of er geen uitzondering gemaakt kan worden voor de eindejaarsfeesten zodat de horeca tot bijvoorbeeld 2 uur kan openblijven, maar dat is momenteel nog niet aan de orde.

U mag maximaal met zes aan een tafel zitten.