Oproep| Zijn er in uw familie twijfels over het kerstfeest?

Volgende week vindt voor de tweede keer het kerstfeest plaats tijdens corona. De Standaard is op zoek naar verhalen, anekdotes en getuigenissen over hoe moeilijk het dezer dagen zou kunnen zijn om een dergelijk feest te organiseren. Zijn er twijfels binnen de familie of het feest wel kan doorgaan? Zijn er protocollen uitgewerkt met openstaande ramen, aparte lepels en zelftests om het risico op besmettingen te minimaliseren? Zijn er verschillende visies op hoe kerstdag eruit zou moeten zien en hoeveel mensen er rond de tafel zouden moeten zitten? Twijfelt u over hoeveel kroketten er besteld moeten worden? Mail naar binnenland@standaard.be