De minister van Volksgezondheid van Queensland, Yvette D’Ath, gaf donderdag een persconferentie over de coronacijfers in Brisbane. Een journalist wees haar plots op een spin die op haar kroop. De minister probeerde het hoofd koel te houden toen ze doorhad dat het ging om een uit de kluiten gewassen jachtkrabspin of huntsman spider . ‘Ik ga gewoon doen alsof er geen jachtkrabspin op mij zit.’