Supertyfoon kost minstens zes levens in Filipijnen

Bij de doortocht van tyfoon Rai zijn in de Filipijnen minstens zes mensen om het leven gekomen. Dat bevestigde het nationale rampenbestrijdingsagentschap. De zware tropische cycloon ontwortelde bomen, vernielde elektriciteitsleidingen en blies daken weg.

In totaal zijn ruim 332.000 mensen op de vlucht geslagen voor Rai, volgens het rampenbestrijdingsagentschap. Tientallen vluchten zijn afgelast en verschillende zeehavens zijn gesloten. Het Filipijnse meteorologische agentschap had gewaarschuwd voor dodelijke overstromingen langs de kust.

Rai is bestempeld als ‘supertyfoon’ en kwam donderdag aan land op het toeristische eiland Siargao. Dat ging gepaard met aanhoudende windsnelheden tot 195 kilometer per uur. In het zuiden en het centrum van de Filipijnen richtte Rai veel schade aan.

Ondertussen is de cycloon op weg naar het eiland Palawan, dat eveneens veel toeristen lokt. Volgens het meteorologische agentschap zijn de windsnelheden intussen wel gezakt tot 155 kilometer per uur.