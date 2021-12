Sex and the city-personage Mr. Big beschuldigd wegens seksueel misbruik

De Amerikaanse acteur Chris Noth, ook wel gekend als Mr. Big in Sex and the city is beschuldigd wegens seksueel misbruik. Twee vrouwen besloten hun verhaal te delen met The Hollywood Reporter. Dat dezen ze los van elkaar.

Naar aanleiding van And just like that…, de vervolgserie van de populaire Sex and the city, besloten de twee vrouwen van 40 en 31 jaar hun verhaal over Chris Noth te delen. In de serie vertolkt Noth de rol van Mr. Big die een knipperlichtrelatie heeft met hoofdpersonage Carrie Bradshaw. Noth is op dit moment 67 jaar.

Volgens het verhaal van de vrouwen gebeurden de incidenten in 2004 en 2015. De vrouw die getuigt over het incident van zeventien jaar geleden, zegt dat ze Noth leerde kennen toen ze werkte bij een bedrijf dat veel beroemdheden als klant had. Tijdens een van hun ontmoetingen zou Noth haar verkracht hebben.

De tweede vrouw, die Noth leerde kennen in 2015, werkte in het VIP-gedeelte van een New Yorkse nachtclub. Noth zou haar uitgenodigd in zijn appartement en zou hij haar daar verkracht hebben.

In een reactie reageert Noth dat de beschuldigingen niet kloppen. ‘Nee betekent altijd “nee” en die grens overschrijd ik nooit. De ontmoetingen met deze vrouwen vonden plaats met wederzijdse instemming. Ik heb deze vrouwen niet aangerand,’ aldus Noth.

Chris Noth speelde gedurende zijn carrière in tientallen films. Naast zijn rol in Sex and the city is de acteur ook bekend van Law & order en The good wife. Hij is sinds twintig jaar samen met actrice Tara Lynn Wilson.