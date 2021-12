Van Gucht: ‘6 procent besmettingen door omikronvariant’

De omikronvariant is ondertussen goed voor 6 procent van de coronabesmettingen in België. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht van Sciensano vrijdag gezegd op een persconferentie van het Crisiscentrum.

Toch gaat het de goede kant op met de coronacijfers in België. ‘De cijfers evolueren gunstig, de daling is ingezet’, meldt Van Gucht. Hij verwacht dat deze afname de komende dagen zal versnellen. De nieuwe maatregelen en de uitrol van de boosterprik laten een duidelijk effect zien op de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus, ziet de viroloog. ’De deltavariant is begonnen aan een terugtocht’ aldus Van Gucht.

De omikronvariant is op dit moment goed voor zo’ 6 procent van de besmettingen in België., omgerekend zo’ 700 mensen. Van Gucht ziet dit percentage iedere twee dagen verdubbelen. Wat de impact hiervan op het zorgsysteem zal zijn, is nog niet duidelijk, maar dit kan volgens de viroloog ‘potentieel groot’ zijn.

De omikronvariant heeft volgens Van Gucht een ‘groeivoordeel’, wat niet betekent dat deze variant besmettelijker is, maar vooral aangeeft dat hij beter in staat is om gedeeltelijk door onze tegen het coronavirus opgebouwde immuniteit door te breken. ‘Een derde dosis van het vaccin geeft aanzienlijk minder kans om besmet te raken, tot zo’ 70 procent’, weet Van Gucht.

Kerstfeest

Omdat de huidige coronamaatregelen ook gelden tijdens de feestdagen geeft Van Gucht enkele tips om thuis veilig een kerstfeest te kunnen organiseren. ‘Nodig maximaal vijf alleenstaanden of twee huishoudens uit. Dit zijn bij voorkeur dezelfde mensen als die waar u normaal gesproken contact mee heeft’ raadt Van Gucht aan.

‘Wie zich ziek voelt, moet thuisblijven. Doe sowieso een zelftest voordat u bij mensen op bezoek gaat. Eerst een testje, dan een feestje’ klinkt het. Ook het dragen van een mondmasker, goede ventilatie en het gebruik van een CO2-meter wordt door het Crisiscentrum aangeraden. ’Kies de persoon met het grootste huis, zet binnendeuren open en ramen op een kier.’