Oostenrijk legaliseert euthanasie

Het Oostenrijks parlement heeft een wet aangenomen die euthanasie op ernstig zieken toelaat. Het is het vijfde EU-land dat de praktijk toelaat.

De termijn van een wet die euthanasie in de illegaliteit hield, liep af. Dat zette de Oostenrijkse parlementariërs aan het denken. Omdat ze de wet niet zomaar wilden laten aflopen en in een juridisch vacuüm terechtkomen, stemde het een wet die euthanasie expliciet goedkeurt en reguleert. In het halfrond was alleen het extreemrechtse FPÖ tegen. Eerder had het grondwettelijk hof duidelijk gemaakt dat het verbod basisrechten schendt. In dezelfde zitting maakte het parlement ook meer geld vrij voor zelfmoordpreventie en palliatieve zorgen.

De wet regelt euthanasie op ernstig zieken vanaf 18 jaar. Elke aanvraag zal worden beoordeeld door meerdere dokters die zich onafhankelijk over de case buigen. Een aanvraag zal kunnen vanaf twaalf weken ziekte, maar kan worden verkort tot twee wanneer iemand terminaal ziek is. Vanaf januari is de wet van kracht.

Zo wordt de Alpenrepubliek na Nederland, België, Luxemburg en Spanje het vijfde EU-land dat euthanasie legaliseert. In andere landen, zoals Frankrijk of Duitsland, bevindt de praktijk zich in een wettelijke schemerzone. Vaak wordt het er in de praktijk niet bestraft, maar is het volgens de wet niet legaal. Zwitserland, geen EU-lidstaat maar wel buurland van Oostenrijk, laat euthanasie ook toe. Het land laat zelfs buitenlanders toe om er euthanasie te laten uitvoeren. Daarvoor wordt de term ‘zelfmoordtoerisme’ gebruikt.