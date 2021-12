Uw tuin is een verrassend sterk wapen tegen de klimaatopwarming

In de lente gingen overal in Vlaanderen zowat 5000 dolken in de grond, bijzondere dolken die zouden meten hoe droog onze grond wordt in de zomer. Dat was het plan toch maar we kregen een van de natste zomers ooit over ons heen. De onderzoekers sprongen evenwel een gat in de lucht, want het project ‘CurieuzeNeuzen in de tuin’ werd er nog waardevoller door. Wat hebben we daaruit geleerd? En welke verrassende inzichten leverde CurieuzeNeuzen ons op? Ine Renson komt het ons vertellen.