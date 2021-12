Dit waren onze meest spraakmakende video’s van het jaar

Hoe groot is de schade écht na de overstromingen in Wallonië? Wat steken onze politici uit op Tiktok? En hoe is het twintig jaar lang zo kunnen misgaan in Afghanistan? Dit zijn onze meest verhelderende video’s van 2021.

Bakker toont volledig vernielde bakkerij in Pepinster: ‘Verzekeringen doen lastig’

We trokken met onze laarzen aan naar het Luikse Pepinster, enkele dagen na de zondvloed. Bakker David Alexandre zag er zijn levenswerk ten onder gaan en toonde ons de ravage in zijn ondergelopen bakkerij.

Hoe tientallen Antwerpenaren en Limburgers de dupe kunnen worden van gigantische pijpleiding

Een ondergrondse bundeling pijpleidingen die dwars door Vlaanderen loopt: het is anno 2021 ongezien ambitieus. Een strook van 45 meter breed en minstens 130 kilometer lang zou het worden. Aan de hand van satelliet- en dronebeelden vliegen we over het ganse traject. Kijk mee in onderstaande video.

Waarom het alleen maar lijkt alsof er meer vulkanen uitbarsten

IJsland, La Palma, Saint-Vincent, Congo… Het ene na het andere land kreeg dit jaar te maken met hevige vulkaanuitbarstingen. Het is alsof er plots veel meer zijn dan anders. Maar klopt dat wel?

Hoe onze politici Tiktok veroveren: fitnessen met Di Rupo en dansen met Van Grieken

Meer en meer politici wagen zich aan de razend populaire jongerenapp Tiktok. Elio Di Rupo, Conner Rousseau, Tom Van Grieken, Annelies Verlinden… Allemaal zijn ze actief op Tiktok. Maar wat doen ze daar eigenlijk, en wie is de populairste? Wij doken in de eindeloze Tiktok-stroom en zetten enkele opvallende video’s op een rijtje.

Journaliste Corry Hancké blikt terug: ‘In Afghanistan dingen gezien waarvan ik dacht: dit is onmogelijk’

Begin juli blikte deze krant terug op twintig jaar oorlog in Afghanistan. Buitenlandjournaliste Corry Hancké reisde in die periode verscheidene keren naar het oorlogsgebied en kijkt - enkele weken voor de val van de regering - in onze studio terug op wat er de voorbije twee decennia allemaal is fout gegaan.

De grote shift: vijf klimaatdebatten in vier verschillende steden

Naar aanloop van de belangrijke klimaattop van Glasgow organiseerden we eind oktober ‘De grote shift,’ een reeks klimaatdebatten met de belangrijkste spelers uit de industrie en politiek. Oorverdovend is de roep naar overheidsinterventie. Maar die reageert op haar beurt ‘ontgoocheld’ op de oproep.