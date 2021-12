Weerbericht | Mistgordijn belemmert het zicht

De dag start op veel plaatsen nevelig of mistig. Het wordt opnieuw een veelal grijze dag, maar in het uiterste zuiden van het land kunnen er in de loop van de dag soms brede opklaringen verschijnen. De maxima liggen tussen 6 en 9 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Dat zegt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt, maar overwegend droog met hier en daar wat nevel of mist. De minima liggen tussen 3 en 7 graden en de zwakke noordoostenwind wordt soms matig in het tweede deel van de nacht. Aan zee waait een matige oostnoordoostenwind.

Zaterdag blijft het zwaarbewolkt met mogelijk een spatje motregen en soms slechte zichtbaarheden. Later op de dag vergroot de kans op enkele opklaringen over het uiterste zuiden van het land. De maxima liggen rond 5 of 6 graden in de Hoge Venen tot 8 of 9 graden in Vlaanderen, bij een zwakke tot matige oosten- tot noordoostenwind.

Zondag verloopt opnieuw grijs met soms wat motregen. Toch blijft het op vele plaatsen droog. De maxima liggen tussen 3 of 4 graden op de Hoge Venen en 7 of 8 graden in het westen. De wind is meestal matig uit een noordelijke richting.

Maandag start grijs met lokaal nog wat lichte regen en in de Ardennen eventueel enkele vlokjes sneeuw. Later verschijnen er geleidelijk opklaringen vanaf het noordoosten. Het is kouder met maxima rond 1 of 2 graden in de Hoge Venen tot 6 of 7 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig, eerst uit het noorden tot noordoosten en later uit het oosten.