Peuter overlijdt in ziekenhuis na incident in crèche

In kinderdagverblijf Piccolini op de Herseltsesteenweg in Aarschot is donderdag in de vooravond een kindje in kritieke toestand aangetroffen in zijn bed. De toegesnelde hulpdiensten probeerden nog om de peuter van 1 jaar oud te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

Het is op dit moment volslagen onduidelijk wat er precies gebeurd is. Een wetsdokter en het labo van de politie waren wel aanwezig voor onderzoek. Het parket van Leuven was donderdag niet bereikbaar voor verdere commentaar. Bij Kind en Gezin was men donderdagavond nog niet op de hoogte van de feiten.

Later meer