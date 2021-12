Weduwe van Chileense oud-dictator Pinochet overleden

Lucia Hiriart, de weduwe van de voormalige Chileense dictator Augusto Pinochet, is overleden. Ze werd vorige week 99 jaar.

Haar zoon Marco Antonio Pinochet maakte het overlijden bekend in een korte verklaring. Hiriart overleed thuis, waar ze woonde met al haar kinderen en kleinkinderen. De laatste maanden werd ze verscheidene keren opgenomen in het ziekenhuis.

Hiriart was de vrouw van dictator Augusto Pinochet, die Chili tussen september 1973 en maart 1990 met de harde hand regeerde. Onder zijn bewind vielen er 3.200 doden en vermisten.

Toen het nieuws van Hiriarts dood bekend raakte, begonnen veel Chilenen te vieren op straat. Terwijl auto’s claxonneerden, kwamen op een bekend plein in de hoofdstad Santiago honderden mensen samen. Zondag zijn er presidentsverkiezingen in het land. In de tweede ronde gaat het enerzijds tussen een extreemlinkse kandidaat en anderzijds een extreemrechtse kandidaat met Pinochet-sympathieën.