Meer dan veel andere nieuwjaarsdagen had 1 januari 2021 iets van een wit blad, of in ieder geval iets beloftevols. De eerste Belgen hadden net een coronaprik gekregen. ‘Het rijk van de vrijheid is weer in zicht’, zei minister Frank Vandenbroucke, zelden of nooit lichtzinnig. In de VS en dus ook geopolitiek gloorde na vier lange Trumpjaren het rijk van een soortement normaliteit aan de horizon. Ja, op 6 januari voerden enkele honderden diehard Trumpfans met hun bestorming van het Capitool een hallucinante aanval uit op de democratie – het leidde tot de eerste ‘beelden van het jaar’ – maar betekende deze hollywoodiaanse coup de théâtre niet bovenal het einde van het Trumptijdperk, of in ieder geval van Trump de machtsfiguur? Exit Trump en toxische governance by tweet, enter Biden en rustige vastheid?

Hoe anders is het gelopen. Na de begin januari afvlakkende tweede coronagolf kwam een derde, toen een vierde. Nu is er de omikronvariant. Geen politicus die nog over een rijk durft te beginnen. Een eindeloze, manisch-depressieve rit is het.

Die eindeloosheid vertaalt zich ook visueel. Geen idee hoeveel sneltest- en vaccinatiebeelden, Covid Safe Ticket-foto’s en, nog altijd, mondmaskers we dit jaar publiceerden, laat staan hoeveel van die beelden de agentschappen instuurden. De massieve aantallen zijn het bewijs van een indrukwekkende menselijke operatie, van herculeswerk, maar meer nog getuigen ze, in hun eeuwige terugkeer op het ritme van de covidgolven, van onmacht.

Die onmacht nam dit jaar ook extreem fotogenieke gedaantes aan. Verbijsterend zijn de beelden van Afghaanse burgers die zich op de luchthaven van Kaboel vastklampen aan een vertrekkend Amerikaans legervliegtuig, zo bang zijn ze van de taliban, als uit het niets terug van nooit echt weggeweest. De Amerikanen trokken naar Afghanistan na de aanslagen van 9/11. The falling man, zoals het meest iconische beeld van die noodlottige dag is gaan heten, toont een man die uit een van de WTC-torens springt, zijn dood tegemoet. Hoe cynisch is het dat de catastrofale westerse militaire campagne twintig jaar later eindigt met beelden van Afghanen die te pletter vallen vanaf een opstijgende C-17 Globemaster?

Tot zover de rust voor Biden, die ook in eigen land met grote chaos heeft af te rekenen. Trump de politicus blijkt springlevend. Vandaag wil bijna de helft van de Republikeinse kiezers hem in 2024 weer voor het presidentschap zien gaan. Twee derde van die kiezers is ervan overtuigd dat Biden onterecht in het Witte Huis zit, een derde vindt dat desnoods geweld gebruikt mag worden om het land te redden (DS 11/12), wat sommige analisten doet vrezen voor een burgeroorlog na de volgende verkiezingen. De andere grootmachten, China op kop, zien het spektakel met pretogen aan.

Het zegt veel over deze tijd dat die immense omwentelingen en tragedies, inclusief de pandemie, haast de anekdotiek niet overstijgen in het licht van het veruit belangrijkste issue: klimaatverandering. Nooit eerder leverde een jaar zoveel beelden van natuurgeweld op. Nooit eerder kwam dat geweld zo dichtbij. Orkanen en bosbranden in de VS en Zuid-Europa, regenbommen en landverschuivingen in India en China, dat is stilaan ouwe hap. Maar de apocalyps in Verviers of Pepinster?

‘Overstromingen zullen ons van het ene beroven, vuur van het andere.’ De stoïcijn Seneca, wiens gedachtegoed nu zo populair is in mindfulness- en meditatiekringen, bedoelde het tweeduizend jaar geleden overdrachtelijk. Vandaag zijn zijn woorden letterlijk te nemen. ‘Het zijn omstandigheden in ons bestaan die we niet kunnen veranderen’, voegde hij eraan toe. ‘Wat we wel kunnen doen, is een nobele houding aannemen, zodat we dapper standhouden onder al wat het lot onze kant uitstuurt.’ Onverminderd wijze raad, maar laten we, vooraleer ons echt niks anders meer rest dan die nobele houding, in godsnaam de hand aan de ploeg slaan.