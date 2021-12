Genk wint voor het eerst onder Bernd Storck: Limburgers kloppen Charleroi met 4-2

KRC Genk heeft zijn eerste zege onder het bewind van Bernd Storck beet. Tegen Sporting Charleroi kwamen de Limburgers eerst nog op achterstand, maar in de tweede helft zetten ze het helemaal recht. Een kleine tien minuten voor tijd maakte invaller Luca Oyen (18) zijn eerste doelpunt ooit voor Genk. Daarmee zette het jeugdproduct de 4-2-eindstand op het bord. De Genkse burger heeft weer moed.

‘Jullie inzet is de onze niet waard’. De boodschap van de Genkse harde kern achter de rug van Charleroi-doelman Koffi was even hard als duidelijk. In een poging om het tij te keren, dropte Bernd Storck tegen Charleroi zowel Heynen als Munoz na hun afwezigheid opnieuw in de basis. Eiting en Paintsil namen plaats op de bank, Trésor in de tribune.

Koude douche

Voor amper 10.000 toeschouwers probeerde de thuisploeg In de geijkte 4-2-3-1 met veel positiewissels een heel diep terugzakkend Charleroi onder druk te zetten. Dat lukte aardig, Thorstvedt pakte al snel uit met een schot, dat naast de paal belandde.

De compacte Zebra’s kozen heel voorzichtig hun momenten om uit te breken. Dat deden ze wel telkens met z’n vijven of zessen, Vandevoordt moest attent reageren op een vluchtschot van Zorgane. Maar precies in die fases lag er ruimte voor een Genkse tegenstoot. Heynen lanceerde in één tijd Onuachu, die Andreou deed wijken maar met zijn knal nog net binnen de grijparmen van Koffi mikte.

De openingstreffer viel even later uit het niets aan de overkant. Een knal van Tchatchoua week af op het been van Jukleröd en liet zo Vandevoordt kansloos: 0-1.

Erop en erover

Een strijdvaardig Genk liet de armen niet hangen en ging nog voor rust verdiend erop en erover. Ito, die in de aanloop van de openingsgoal nog balverlies had geleden, compenseerde dat ruimschoots met een assist en en doelpunt. Eerst schilderde hij, na een korte hoekschop van Bongonda, het leer op het hoofd Onuachu. Aan de tweede paal miste de Genkse topschutterniet: 1-1.

Onuachu bleef wegen op de Charleroi-verdediging, Genk bleef hoog druk zetten en bracht veel aanvallers in de zestien. Met succes: Jukleröd vond Bongonda in de overlap, Koffi bokste de voorzet in de voeten Ito en de Japanner stelde orde op zaken: 2-1.

Koude douche (deel 2)

Eindelijk eens met een voorsprong de rust in, hoorde je de Cegeka Arena denken. Maar zelfs dat werd het thuispubliek niet gegund. In de ene schamele minuut blessuretijd werd de koude douche opnieuw volledig opengedraaid. Na een korte hoekschop kreeg Gholizadeh – een beetje zoals De Sart vorige week – veel te veel tijd om uit te halen van op 20 meter. Zijn pegel vloog verwoestend in de bovenhoek: 2-2.

Zo moest de thuisploeg na rust opnieuw vol op zoek naar een doelpunt. Nummer drie leek opnieuw van de voet van Ito te komen. Op de perfecte doorsteekpass van Munoz legde de Japanner de bal oog in oog met Koffi nog breed, Onuachu kon net niet afdrukken.

Het brak Genk ei zo na zuur op. Want opnieuw prikte Charleroi tegen, opnieuw kwam de dreiging via een afstandsschot. Ook Bessilé liet Vandevoordt kansloos maar nu bracht de paal redding. Mckenzie maakte bovendien de rebound van Gholizadeh onschadelijk.

Oyen zet kers op de taart

Het was alsof ook de voetbalgoden het genoeg vonden. De eerste Genkse zege in meer dan zes weken moest en zou er komen. Het was niet toevallig een indrukwekkende Hrosovsky, die de trekker overhaalde. Zijn plaatsbal met links (3-2) boog het spektakelstuk definitief om in Genks voordeel.

Even later gaf Thorstvedt als een volleerd targetman het leer mee met invaller Luca Oyen. De 18-jarige werkte af als een ervaren spits, heel rustig trapte hij de 4-2 tegen de netten. KRC Genk weet weer wat winnen is.

KRC GENK: Vandevoordt – Munoz, Sadick, McKenzie, Jukleröd – Hrosovsky, Heynen – Ito, Thorstvedt, Bongonda – Onuachu.

CHARLEROI: Koffi - Knezvic, Andreou, Bessilé - Tchatchoua, Ilaimaharitra, Morioka, Kayembe - Gholizadeh, Zorgane – Nicholson.

Vervangingen: 71’ Gholizadeh door Zaroury, 73’ Bongonda door Oyen, 81’ Onuachu door Ugbo, Zorgane en Tchatchoua door Benchaib en Descotte, 93’ Jukleröd door Rommens.

Doelpunten: 27’ Tchatchoua 0-1, 35’ Onuachu 1-1, 40’ Ito 2-1, 45+1’ Gholizadeh 2-2, 6!’ Hrosovsky 3-2, 83’ Oyen 4-2.

Gele kaarten: 25’ Ito (haakfout), 55’ McKenzie (trekfout) en Gholizadeh (zwaaiende arm), 82’ Nicholson (protest), 85’ Knezevic (zwaaiende arm).

Scheidsrechter: Van Driessche.

Toeschouwers: 10.043.