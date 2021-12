Longlist voor eerste Boon Literatuurprijs bekendgemaakt

Op de longlist voor de Boon Literatuurprijs staan 15 genomineerden voor fictie en non-fictie en 15 genomineerden voor kinder- en jeugdliteratuur. De winnaars in elke categorie krijgen elk 50.000 euro. De prijzen worden in 2022 voor het eerst uitgereikt.

Het was al even geleden dat Vlaanderen nog een grote literaire prijs had. De laatste Fintro Literatuurprijs werd in 2017 uitgereikt aan Jeroen Olyslaegers voor zijn oorlogsroman Wil. Met een naam die speels knipoogt naar Louis Paul Boon en een prijzengeld van 50.000 euro voor de winnaars in elke categorie, naast 2.500 euro voor de genomineerden, tonen de Boon voor fictie en literaire non-fictie, en de Boon voor ­kinder- en jeugdliteratuur meteen hun ambitie.

30 boeken maken kans op de prijs, 15 fictie en non-fictietitels en 15 kinder- en jeugdboeken. U vindt onderaan de hele lijst.

De Boon wordt op 24 maart 2022 voor het eerst uitgereikt in Oostende. De organisator van de nieuwe prijzen is de vzw Vlaamse Literatuurprijs. Daarin zitten alle stake­holders van het boekenvak verenigd. In de jury zetelen onder anderen voormalig nieuwsanker Martine Tanghe, schrijfster Brigitte Raskin, De Standaard-recensenten Sam De Wilde en Catherine Vuylsteke en literatuurprofessor Vanessa Joosen.

De boon voor fictie en non-fictie

Revolusi van David Van Reybrouck

Ambitieus verhaal over de Indonesische onafhankelijkheidstrijd.

Willem die Madoc maakte van Nico Dros

Historische roman over de onbekende auteur van Reynaert de Vos.

De gevangenisjaren van Erdal Balci

Autobiografische roman over een onbekend Nederland.

De poel van Pauline De Bok

Beschouwing over mens en natuur, die vertrekt bij een droge wilgenpoel.

De kosmische komedie van Frank Westerman

Filmische vertelling over een betere wereld buiten de dampkring.

Jaguarman van Raoul De Jong

Raoul de Jong schrijft een hommage aan Suriname, het land van zijn vader.

Trofee van Gaea Schoeters

Roman over de jacht op de Big Five, als een nachtmerrie op adrenaline.

Erasmus: dwarsdenker van Sandra Langereis

Biografie over humanist en schrijver Erasmus.

A.D. van Gustaaf Peek

In A.D. herschrijft Gustaaf Peek de koloniale geschiedenis.

Is dit alles? van Jan Postma

Een essaybundel als een handleiding bij het leven, die niets uitlegt.

Nieuw België. Een migratiegeschiedenis 1944-1978 van Tom Naegels

Uitgebreide reconstructie van de migratiegeschiedenis van België.

De geschiedenis van mijn seksualiteit van Tobi Lakmaker

Debuut waarin Lakmaker vertelt over de geschiedenis van de eigen seksualiteit.

Mijn lieve gunsteling van Marieke Lucas Rijneveld

Roman vol godsvrucht, geilheid en genderfluïditeit.

Ik ga leven van Lale Gül

Autobiografisch boek over een orthodox-islamitisch gezin in Amsterdam.

De grenzeloze rivier van Mathijs Deen

Reis langs de verhalen van de Rijn.

De Boon voor kinder- en jeugdliteratuur

De tunnel van Anna Woltz

Adolescentenroman die zich afspeelt in 1940, tijdens de Blitz in Londen.

De eik was hier van Bibi Dumon Tak en Marije Tolman

Een filosofisch boek over een echte eik van bijna 200 jaar oud.

Een zee van liefde van Pieter Gaudesaboos

Prentenboek over de dapperste zin die er bestaat: ‘Ik ben verliefd op jou.’

Later als ik groot ben van Bette Westera en Mattias De Leeuw

Over het fijne van klein zijn en het spannende van groot zijn.

Films die nergens draaien van Yorick Goldewijk en Yvonne Lacet

Meerlagig avonturenverhaal dat zich afspeelt in een verlaten bioscoop.

Lennox en de gouden sikkel van Zindzi Zevenbergen, Brian Elstak en Hedy Tjin

In een uitzonderlijke vorm leren we bij over de zeldzame sikkelcelziekte.

Het bamboemeisje van Edward Van De Vendel en Mattias De Leeuw

Van de Vendel baseerde zijn verhaal op een Japnse vertelling uit de 10de eeuw.

Schaduw van Toet van Lida Dijkstra en Djenné Fila

Jeugdroman over de jonge farao Toetanchamon en zijn halfzus.

Het kleine huis bij de rivier van Selma Noort

Verhaal over een bijzondere familie aan een bijzondere dijk.

Zonder titel van Erna Sassen en Martijn Van Der Linden

Jeugdroman over een vluchtelinge die terugkeert en haar vriend die blijft.

Mijn oma van Jan De Kinder

Prentenboek over een avontuurlijke oma die de tijd van haar leven heeft.

Er was eens een koe van Pim Lammers en Marije Tolman

Een klein meisje gaat op zoek naar een sprookje met een koe

Wat is kunst van Ted Van Lieshout

Een meisje gaat in haar verbeelding op zoek naar antwoorden.

Papa is een ijsbeer van Edward Van De Vendel en Saskia Halfmouw

Voorleesboek over liefdevolle ouder-kindrelaties die uitgedaagd worden.

Witje van Paul De Moor en Kaatje Vermeire

Een zacht filosofisch verhaal over de kleur wit.