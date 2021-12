Hoge Gezondheidsraad geeft positief advies voor coronavaccin kinderen vanaf 5 jaar

De definitieve knoop wordt maandag doorgehakt door de gezondheidsministers, maar de Hoge Gezondheidsraad heeft alvast een positief advies gegeven voor de vaccinatie van kinderen van 5 tot en met 11 jaar. ‘We zullen nooit een onderscheid maken tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen’, gaf minister Frank Vandenbroucke al mee.

De Hoge Gezondheidsraad heeft gisteren een positief advies gegeven voor de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar. Maandag nemen de ministers van Volks­gezondheid een definitieve beslissing. Daarbij zullen ze ook rekening houden met een advies van het Comité voor Bio-Ethiek over de kwestie.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) onderstreepte in De afspraak op Canvas dat deze campagne bij kinderen een goede voorbereiding vergt. Mogelijk loopt de campagne voor een stuk gelijk met de boostercampagne bij de volwassenen. Als Vlaanderen in januari begint met de vaccinatie van jonge kinderen, zouden alle eerste prikken tegen eind februari gezet zijn. Eind maart kan de hele groep zijn gevaccineerd.

De kinderen zullen ook in de vaccinatie­centra ingeënt worden. In sommige regio’s zullen mogelijk kinder­vaccinatie­centra worden op­gericht. Het is nog niet duidelijk of CLB’s kunnen helpen­ met de vaccinaties.

Geen onderscheid

Wel staat al vast dat het een volledig vrijwillig vaccin wordt. ‘We zullen nooit een onderscheid maken tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen’, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Een Covid Safe Ticket voor kinderen sluit hij dus uit. Hij beseft dat ‘meer dan ooit overtuiging nodig zal zijn’ voor het slagen van de kindercampagne.

Eind vorige maand zette het Europees Geneesmiddelenbureau EMA het licht al op groen voor gebruik van de vaccins van Pfizer en BioNTech bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar. De voordelen zijn groter dan de mogelijke risico’s, zeker bij kinderen met een verhoogd risico door onderliggende aandoeningen, klonk het toen in een mededeling.