Onderzoek naar overlijden van baby van vier maanden

Het parket onderzoekt de dood van een baby van vier maanden in Eksaarde. De 32-jarige moeder van het meisje is gearresteerd.

Het meisje werd woensdag dood aangetroffen in de ­woning van de moeder. Het gaat om een verdacht over­lijden. De moeder kampt met een drugsverslaving. Ze heeft verklaard dat ze het kind in bed had gestopt en de vol­gende dag dood heeft aan­getroffen.

De resultaten van de ­autopsie zijn nog niet bekend. Het is nog niet duidelijk of het om een natuurlijk overlijden gaat, dan wel om verwaar­lozing of kwaad opzet. Op de gevel van het huis van de ­moeder hebben onbekenden de opschriften ‘Te laat’ aan­gebracht. Er zijn ook bloemen neergelegd en kaarsjes ­geplaatst.

De moeder verschijnt vrijdag voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, die zal beslissen of ze aangehouden wordt.