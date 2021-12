Stroomprijzen pieken door uitval Franse kerncentrales

De Europese stroom­prijzen piekten nadat Frankrijk twee kerncentrales ­onverwacht had stilgelegd en twee andere centrales langer dan verwacht van het net haalt. Ook de ­Belgische stroomprijzen staan op een recordniveau.

Electricité de France (EDF) legt twee reactoren stil in Chooz, nabij de Belgische grens, voor controle van eventuele defecten aan het noodkoelingssysteem. De controles komen er nadat defecten vastgesteld werden in een gelijk­aardige centrale in Civaux. De vier reactoren zijn goed voor 10 procent van de Franse nucleaire capaciteit.

De afschakeling maakt de stroommarkten nog nerveuzer dan ze al zijn, nu er net koude ­temperaturen worden verwacht. De Franse en Duitse stroomprijzen voor levering in 2022 klommen naar een recordniveau.

Dat gold ook voor de Belgische prijzen. Die stegen met 12 procent voor levering in 2022, tot 235 euro per megawattuur.

Als Chooz en Civaux ook begin volgend jaar nog stilliggen, zal een derde van de Franse nucleaire ­capaciteit buiten gebruik zijn. Frankrijk levert in normale omstandigheden elektriciteit aan zijn buurlanden, maar dreigt nu een importeur te worden van stroom uit fossiele verbrandingscentrales.

Het aandeel van Electricité de France kreeg een opdoffer van 15,5 procent.