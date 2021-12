Podcasttips | De beste podcasts van 2021

Redacteur Max De Moor deelt elke week podcasttips in een nieuwsbrief. Deze week: zijn favoriete podcasts van het jaar.

Vlak voor het einde van 2021 kwam er nieuws dat wel uit de toekomst geplukt lijkt te zijn: robots kunnen zich voortplanten. Echt waar. Al moet u zich daar geen mechanische mensachtige robots bij voorstellen, maar wel Pacman-achtige kikkercellen. Pieter Van Dooren legt het je uit in Bits & Atomen.

Voor de eindejaarslijstjes van DS Weekblad selecteerde ik mijn vijf favoriete podcasts van het jaar. Ik stel ze hier met plezier aan je voor. En als extraatje voor de nieuwsbrief vind je er af en toe ook een gelijkaardige podcast bij.

1. Forever is a long time

Toen Ian Coss besloot om te trouwen, hadden al zijn familie¬leden al een echtscheiding achter de rug. Vastbesloten om niet dezelfde fouten te maken, interviewt hij ze allemaal. Hun verhalen zijn doorleefd en vaak grappig. In het jaar waarin podcasts steeds ambitieuzer werden, ging een diepmenselijk en artisanaal pareltje met mijn hart lopen.

Toegegeven, ik heb een zwak voor persoonlijke vertellingen die zowel hart als hoofd beroeren. Luister in hetzelfde genre zeker ook naar Unread, een ijzersterk monument voor een overleden vriend.

2. Resistance

Saidu Tejan-Thomas wakkert het vuur in zichzelf aan door ¬verhalen te sprokkelen uit de Black Lives Matter-beweging. Klinkt prekerig? Verre van. Tejan-Thomas legt niet uit, maar neemt je mee op sleeptouw door zijn gemeenschap. We hebben het geluk dat we erbij mogen zijn.

3. De schaduwspits

Sport en de lgbti-gemeenschap, het blijft een moeilijk huwelijk. Journalisten Rivkah op het Veld, Jeroen Gortworst en Winfried Baijens gingen voor NPO Radio 1 op zoek naar de eerste homoseksuele profvoetballer van Nederland. Taboes worden doorbroken met branie en humor.

4. De Deventer mediazaak

Misschien wel de Nederlandstalige podcasthit van het jaar. Annegriet Wietsma kaapt het truecrimegenre om er striemende kritiek op te leveren. Ze reconstrueert hoe een ¬Nederlandse moordzaak ontaardde in een mediazaak.

In het misdaadgenre is ook Het geheim van Rijswijk een hoogtepunt van dit jaar. De Nederlandse krant NRC stootte in eigen huis op een ongelooflijk verhaal. Een onopgeloste moord weergalmt bij een jonge generatie: de dochter van een misdaadjournalist, de zoon van een politieonderzoeker, de familie van de slachtoffers.

5. Mercury mysteries

Radiozender Nostalgie verrast met deze muziekdocumentaire over Freddie Mercury. Presentatrice Shalini Van den Langenbergh reikt via de Queen-frontman sterke inzichten aan over talent, seksualiteit, rock-’n-roll en zoveel meer. Ze laat de usual suspects links liggen en kiest voluit voor gasten met een unieke kijk op de enigmatische rockster. Wat dacht u van een mondchirurg over Mercury’s ferme gebit?

Vorige week vroeg ik jullie om jullie eigen favorieten op te sturen. Dat kan nog altijd via podcasttips@standaard.be. In de volgende nieuwsbrief geef ik er een selectie van mee. Ik kijk ernaar uit.

