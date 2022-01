Hoe we na bijna twee jaar corona nog altijd sukkelen met videomeetings

Videovergaderingen: het blijft na bijna een twee jaar corona voor sommigen nog altijd een moeilijke opgave. Het levert bizarre en hilarische taferelen op wanneer deelnemers sukkelen met gekke filters of inbellen op momenten dat ze dat duidelijk beter niet zouden doen. Kijk mee en leer uit de fouten van anderen in deze verzameling zoomfails.

Is dit de slechtste zoommeeting ooit? Vergadering Brits bestuur ontaardt

In februari ging een digitale bijeenkomst van een lokaal Brits bestuur viraal als de slechtste en vermakelijkste meeting ooit. De chaos waarin deze vergadering ontaardde, valt haast niet in woorden samen te vatten.

Advocaat tegen rechter: ‘Ik ben geen kat, ik ben hier live’

In de categorie ‘doldwaze filters’: een digitale rechtszitting voor een Texaanse rechtbank gaat mis wanneer een advocaat per ongeluk een kattenfilter aanklikt. ‘Ik ben geen kat’, drukt hij de rechter radeloos op het hart.

Antwerps gemeenteraadslid geeft ‘onoorbare commentaar’

De alom gevreesde klassieker: iemand in de digitale vergadering beledigen terwijl de microfoon nog aan staat. Het overkwam N-VA’er Kevin Vereecken tijdens een Antwerpse gemeenteraad. Burgemeester Bart De Wever moest bij het gênante voorval even ingrijpen.

Amerikaanse senator probeert met zoomfilter te verbergen dat hij autorijdt

Don’t Zoom and drive. Een Amerikaanse senator in de staat Ohio kwam onder vuur te liggen nadat hij tijdens een videomeeting aan het autorijden was geweest. De virtuele achtergrond van een huiskamer waarmee hij dat probeerde te verbergen, slaagde er niet in om ook zijn autogordel weg te toveren.

Chirurg verschijnt in digitale zitting terwijl hij operatie uitvoert

Nog een digitale rechtszitting waarin niet alles volgens de regels van het fatsoen verloopt: een Amerikaanse rechter zette grote ogen op toen hij ontdekte dat de beklaagde midden in een operatie aan de meeting deelnam.

Hilariteit in Congres nadat videovergadering fout gaat: ‘Alles oké met je?’

Ten slotte: een lid van het Amerikaanse Congres op zijn kop. Tot hilariteit van de aanwezige leden van het Huis van Afgevaardigden: ‘Hij is tenminste geen kat!’