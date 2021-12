Frankrijk voert inreisbeperkingen in voor reizigers uit Verenigd Koninkrijk

Frankrijk scherpt zaterdag de inreisbeperkingen aan voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, om de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus te beperken. Dat heeft regeringswoordvoerder Gabriel Attal donderdag gezegd op de Franse nieuwszender BFMTV.

Enkel mensen die met een ‘dwingende reden’, en dus niet om toeristische of zakelijke overwegingen, naar Frankrijk willen reizen, of mensen met de Franse nationaliteit, mogen nog vanuit het Verenigd Koninkrijk het land betreden. De negatieve PCR-test die ze moeten voorleggen om het land binnen te komen, zal nog maar 24 uur in plaats van 48 uur geldig mogen zijn. Na aankomst moeten reizigers uit het Verenigd Koninkrijk zeven dagen in quarantaine. Wie op Britse grond een negatieve coronatest aflegt, kan na 48 uur uit quarantaine.

De Franse regering voert de regels in vanwege het snel stijgende aantal coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk. Het doel van de strengere inreisregels is om ‘de komst van de omikronvariant op onze bodem maximaal te vertragen, terwijl men vaccineert met boosterdosissen’, zei Attal. In Frankrijk zijn al 240 besmettingen met de omikronvariant vastgesteld, maar ‘het zijn er waarschijnlijk meer’, aldus de regeringswoordvoerder.

De Franse premier Jean Castex maakt later op de dag de volledige lijst met beperkingen bekend.