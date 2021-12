Billie Eilish: ‘Porno verwoestte mijn hersenen’

‘Ik denk dat porno een schande is. Ik keek best veel porno, eerlijk gezegd. Ik begon porno te kijken toen ik een jaar of elf was.’ Dat biechtte Billie Eilish op aan Howard Stern op de Amerikaanse radiozender Sirius XM, in een interview dat ruim wordt opgepikt door de Angelsaksische media.

De popzangeres vertelt dat het er soms zo gewelddadig aan toeging dat ze er nachtmerries van kreeg. ‘Ik denk dat het echt mijn hersenen verwoestte en ik ben er echt ­kapot van dat ik blootgesteld was aan zo veel porno.’

Eilish schrijft haar nummers met haar broer Finneas O’Connell. In ‘Male fantasy’ zong ze al over porno. Ze zegt nu dat ­porno ertoe leidde dat ze geen nee durfde te zeggen tijdens seks. ‘De eerste keren dat ik seks had, zei ik geen nee tegen dingen die niet leuk waren. Ik dacht dat ik verondersteld werd ertoe aangetrokken te zijn.’

Ze vertelt ook dat haar beroemdheid daten in de weg staat. ‘Mensen zijn ofwel bang van je, of ze denken dat je buiten hun bereik bent.’

In hetzelfde interview met Stern vertelde Eilish dat ze in ­augustus covid-19 kreeg en twee maanden ziek was. Ze stelt dat ze zou zijn gestorven als ze niet was gevaccineerd.