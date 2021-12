Coronapositieve mensen en hun gezin worden in de Peruaanse hoofdstad Lima tijdelijk opgevangen in de Pan American Village, een dorp dat ooit dienstdeed voor de Pan-Amerikaanse Spelen die doorgingen in het land in 2019. Met behulp van de brandweer bracht de Kerstman dinsdag cadeautjes naar kinderen die in de appartementsblokken verblijven. Met een hoogwerker en via het raam verblijdde de Kerstman 120 kinderen.