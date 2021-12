In de zomer van 2021 trok de West-Vlaamse tandarts en ultraloper Karel Sabbe naar de Alpen voor een reis die hem vanuit het oosten van Italië tot in Monaco zou leiden, dwars door het gebergte. Dertig dagen lang liep hij er twee marathons per dag. Met 2.650 kilometer en 150.000 hoogtemeters in de benen leverde Sabbe het equivalent van een beklimming van de Mount Everest, maar dan maal zeventien. Bekijk knappe beelden van zijn prestatie uit de documentaire Solace in bovenstaande video.